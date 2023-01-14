وزير يغط في نوم عميق على الهواء مباشرة

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فاجأ وزير الزراعة الروماني، بيتري ديا، المذيعة والضيوف بصوته العالي بعدما غط في نوم عميق خلال حديث متلفز على الهواء مباشرة حول أزمة أوكرانيا، وتداعياتها على المزارعين في بلده.
وذكرت قناة Digi24 على موقعها الإلكتروني، أنه خلال استضافة الوزير ديا، في برنامج تبثه قناة Antena 3، أعطت مقدمة البرنامج الكلمة للوزير الذي بدأ بإصدار صوت الشخير، الأمر الذي دل على أنه يغط في نوم عميق.
وكانت المذيعة سريعة البديهة، فرغم أن الموقف المحرج غير اعتيادي، إلا أنها سرعان ما قالت إنها ستعاود الاتصال به لاحقًا، وانتقلت على الفور إلى متحدث آخر في البرنامج.
ومع ذلك، فإن ضيوف البرنامج في الاستوديو لم يتمالكوا أنفسهم من الضحك. وانتشرت مقاطع تظهر هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من الوزير نفسه بعد هذا الموقف.