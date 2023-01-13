وصفات منزلية للتخفيف من البرد أثناء الشتاء

ترتفع حالات نزلات البرد والسعال بشكل مخيف أثناء موجة البرد، ويشارك الخبراء بعض العلاجات المنزلية لمساعدتك على بناء وتقوية مناعتك، وذلك بحسب لموقع “indiatoday”.

وارتفعت حالات الأشخاص المصابين بنزلات البرد والسعال بشكل مخيف؛ بسبب تقلبات الطقس، وبرودته، ولذا يبين الخبراء أن ارتداء طبقات متعددة أمر مهم للحفاظ على دفء الجسم، ويمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تبقيك دافئًا أيضًا بينما تساعدك على بناء مناعتك.

فإذا كنت شخصًا معرضًا للأمراض الموسمية، فإن البرد والسعال يمكن أن يدمرا ليس فقط بضعة أيام بل أسبوعًا كاملًا، وهناك علاجات منزلية يمكن أن تساعدك على منع نزلات البرد والسعال في الشتاء البارد، ومنها:

– شرب كثير من السوائل:

غالبًا ما يتم التغاضي عن شرب السوائل في الشتاء؛ لأن الكثير من الناس لا يستهلكون كمية كافية من الماء؛ مما يؤدي إلى الجفاف، فإن شرب سوائل مختلفة، وخاصة الماء، يمكن أن يساعد جسمك على محاربة الكثير من الأمراض؛ لأنه يزيل السموم من جسمك بدوره، ويحافظ على نظافته. يمكنك اختيار حساء الخضار الطازج، بخلاف الماء الدافئ.

– الزنجبيل:

في فصل الشتاء، تعتبر مكونات المطبخ مثل الزنجبيل رائعة لوقاية الأمراض، فإذا كنت شخصًا يعاني من بطء في التمثيل الغذائي وانخفاض في جهاز المناعة، فيمكن أن يساعدك الزنجبيل كثيرًا لأنه يزيد من المناعة ويبقيك نشيطًا طوال اليوم.

– العسل لالتهاب الحلق والصدر:

يعتبر العسل من أقدم المكونات في المطبخ ويستخدم في علاج الأمراض المختلفة، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تعالج التهاب الحلق وتقليل التهابات الصدر خلال فصل الشتاء.

– ماء الكركم بالحليب:

من أفضل أدوية البرد والسعال الكركم المغلي في الحليب أو الماء، ويعمل كمضاد حيوي ويمنع الكثير من الأمراض ويحافظ على نشاط جهاز المناعة في الأشهر الباردة.

– فيتامين سي للمناعة:

يقوي فيتامين سي جهاز المناعة في الجسم ويمكنه علاج نزلات البرد والسعال بشكل أسرع، فجرب إضافة أطعمة مثل البرتقال والأناناس إلى نظامك الغذائي إذا كنت تشعر حقًّا أن هذا الشتاء يجب أن يكون خاليًا من الأمراض.

– الأطعمة الغنية بالزنك لتقليل العدوى:

تعمل البقول والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور على زيادة المناعة وتقليل العدوى. خلال فصل الشتاء، عندما يكافح الجسم الأمراض، فإنه يحتاج إلى غذاء صحي لدعم الأداء السليم.