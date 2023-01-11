وصفة طبية من طبيب صلاح الدين الأيوبي

نشر الباحث المصري حسام الحريري وصفة طبية كُتبت بالقاهرة عام 1200 م، وهي بخط يد الطبيب والفيلسوف اليهودي الشهير موسى بن ميمون الذي اشتهر بكونه الطبيب الشخصي للقائد صلاح الدين الأيوبي.

وصفة طبية

وتظهر الوثيقة المدونة باليهودية العربية، وصفة طبية عبارة عن خليط من الغلوكوز وعصير الليمون ونعناع أخضر ومواد أخرى.

وتضمنت الوصفة وصية من ابن ميمون أيضًا بتجنب التمور غير الناضجة والعنب واللوز الأخضر والخروب، والفاصوليا الخضراء والجزر والخل.

وصايا الطبيب

كما أوصى بأن يتناول المريض أثناء فترة مرضه الزبيب والفستق والتين والمكسرات.

وموسى بن ميمون أو ميمونيدس كما يعرف في الغرب، هو عالم وطبيب وفلكي وفيلسوف يهودي، عاش في بلاط الدولة الإسلامية.

موسى بن ميمون

وُلد ابن ميمون في قرطبة عام 1135 ميلادية، وتُوفي في القاهرة عام 1204 ميلادية، وينتمي لعائلة يهودية شمال إفريقية من المغرب تُعرف بعائلة الباز، وقد انتقلت عائلته عام 1159 إلى مدينة فاس المغربية، وهناك درس في جامعة القرويين، ثم انتقل إلى مصر في عصر الأيوبيين.

وفي منتصف الخمسينات من عمره، عين موسى بن ميمون طبيباً شخصياً لأحد المحسوبين على حاشية البلاط الملكي، ثم ترقى لمنصب الطبيب الشخصي للسلطان صلاح الدين الأيوبي، حاكم مصر وسوريا في ذلك الوقت، وله العديد من الكتب والمؤلفات من بينها وثيقة بعنوان قسم الأطباء.