وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!

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سلطت المستشارة الأسرية زهرة المعبي، الضوء على إحدى المشاكل الزوجية التي تقع فيها المرأة وهي الثرثرة، مشددة على أهمية اختيار المرأة للمواضيع التي تثرثر فيها مع زوجها.
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د. زهرة المعبي – مستشار أسري نفسي: على المرأة أن تختار المواضيع التي تثرثر فيها مع زوجها وعلى الزوج السماع لزوجته جيدا@dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vLdfCWen4q
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 8, 2023
وقالت المعبي خلال لقائها مع برنامج سيدتي: على المرأة اختيار المواضيع التي تثرثر فيها مع الزوج، أعرف واحدة وصفت لزوجها فتاة من أحد أقاربها، وبناء عليه تزوجها زوجها عليها.
وتابعت: الرجل أقر بأنه تزوج الزوجة الثانية لمجرد وصف زوجته لها، مضيفة: قال أنا تزوجت واحدة بناء على وصف زوجتي لها، لذلك احذروا.
لفتت المستشارة الأسرية إلى أن معظم الرجال يميلون للصمت في المنزل وهذه مشكلة كبيرة، قائلة: الرجل لا يجيد الثرثرة إلا في الرياضة والسياسة، مؤكدة أن هذه ليست من اهتمامات المرأة وبناء عليه تحدث المشاكل.
د. زهرة المعبي – مستشار أسري نفسي: الرجال يميلون للصمت في المنزل .. وهذه مشكلة كبيرة .. والمرأة تحتاج لتنويع "سواليفها" @dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/H5LIykwGYa
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 8, 2023