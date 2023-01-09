وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!

سلطت المستشارة الأسرية زهرة المعبي، الضوء على إحدى المشاكل الزوجية التي تقع فيها المرأة وهي الثرثرة، مشددة على أهمية اختيار المرأة للمواضيع التي تثرثر فيها مع زوجها.

خطر الثرثرة

وقالت المعبي خلال لقائها مع برنامج سيدتي: على المرأة اختيار المواضيع التي تثرثر فيها مع الزوج، أعرف واحدة وصفت لزوجها فتاة من أحد أقاربها، وبناء عليه تزوجها زوجها عليها.

وتابعت: الرجل أقر بأنه تزوج الزوجة الثانية لمجرد وصف زوجته لها، مضيفة: قال أنا تزوجت واحدة بناء على وصف زوجتي لها، لذلك احذروا.

لفتت المستشارة الأسرية إلى أن معظم الرجال يميلون للصمت في المنزل وهذه مشكلة كبيرة، قائلة: الرجل لا يجيد الثرثرة إلا في الرياضة والسياسة، مؤكدة أن هذه ليست من اهتمامات المرأة وبناء عليه تحدث المشاكل.