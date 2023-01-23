كشف الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عن وصول تحديث iOS 16.3 بتحسينات وإصلاحات للأخطاء

التفاصيل

وغرد السبيعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلاً: وصل تحديث iOS 16.3 بتحسينات وإصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية وخاصية الحماية المتطورة للبيانات في iCloud ومفاتيح أمن Apple ID .

🔁 وصل تحديث iOS 16.3 بتحسينات وإصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية و خاصية الحماية المتطورة للبيانات في iCloud ومفاتيح أمن Apple ID . pic.twitter.com/r7V5LzBsKh — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) January 23, 2023

حماية البيانات

وكانت شركة أبل قد أعلنت أن حماية البيانات المتقدمة ستتوسع خارج الولايات المتحدة. فبدءًا من iOS 16.3، ستكون ميزة الأمان متاحة عالميًا، مما يمنح المستخدمين خيار تمكين التشفير من طرف إلى طرف للعديد من فئات بيانات iCloud الإضافية، بما في ذلك الصور والملاحظات والمذكرات الصوتية والنسخ الاحتياطية للرسائل والنسخ الاحتياطية للجهاز والمزيد.

يعتبر iOS 16.3 في مرحلة تجريبية حاليًا ومن المتوقع طرحه للعامة الأسبوع المقبل.