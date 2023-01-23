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بالإضافة إلى خاصية الحماية المتطورة للبيانات في iCloud

وصول تحديث iOS 16.3 بتحسينات وإصلاحات للأخطاء

2023-01-23 الساعة 10:36
وصول تحديث iOS 16.3 بتحسينات وإصلاحات للأخطاء
المواطن - فريق التحرير

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كشف الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عن وصول تحديث iOS 16.3 بتحسينات وإصلاحات للأخطاء

التفاصيل

وغرد السبيعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلاً: وصل تحديث iOS 16.3 بتحسينات وإصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية وخاصية الحماية المتطورة للبيانات في iCloud ومفاتيح أمن Apple ID .

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حماية البيانات

وكانت شركة أبل قد أعلنت أن حماية البيانات المتقدمة ستتوسع خارج الولايات المتحدة. فبدءًا من iOS 16.3، ستكون ميزة الأمان متاحة عالميًا، مما يمنح المستخدمين خيار تمكين التشفير من طرف إلى طرف للعديد من فئات بيانات iCloud الإضافية، بما في ذلك الصور والملاحظات والمذكرات الصوتية والنسخ الاحتياطية للرسائل والنسخ الاحتياطية للجهاز والمزيد.

يعتبر iOS 16.3 في مرحلة تجريبية حاليًا ومن المتوقع طرحه للعامة الأسبوع المقبل.

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