وصول رونالدو يُضحي بأحد محترفي النصر في يناير

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كشفت تقارير إعلامية أن قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر سيضحي بأحد محترفي الفريق حيث سيرحل عن أصفر الرياض في يناير الجاري.
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— علي العنزي (@Ali_alabdallh) January 5, 2023
ونشر الإعلامي علي العنزي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” صورة الكاميروني فينسينت أبو بكر وهي صورة بالأبيض والأسود مما يُعطي دلالة أن اللاعب الكاميروني سيرحل عن النصر في يناير وسيتم قيد النجم البرتغالي بدلًا منه في قائمة أصفر الرياض.
وكان النجم البرتغالي انضم إلى نادي النصر في يناير الجاري كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
يذكر أن اسم فينسينت أبو بكر كان ارتبط بالانتقال لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أو بيشكتاش التركي.
وارتفعت أسهم رحيل أبو بكر عن نادي النصر بعد تألقه مع المنتخب الكاميروني في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر حيث سجل هدفين في البطولة وصنع هدفًا، وقاد منتخب بلاده للفوز على المنتخب البرازيلي في ختام دور المجموعات بالمونديال.