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يقام الحفل غدًا بمشاركة أكثر من 31 فنانًا

وصول نجوم الفن للرياض استعدادًا لحفل ليلة صوت الأرض

2023-01-30 الساعة 2:12
وصول نجوم الفن للرياض استعدادًا لحفل ليلة صوت الأرض
المواطن - فريق التحرير

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بدأ نجوم الفن في الوطن العربي في التوافد للرياض، اليوم الاثنين، وذلك للمشاركة في ليلة صوت الأرض لتكريم الراحل طلال مداح.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للترفيه بموقع “تويتر”، فيديوهات توثق وصول النجوم وأبرزهم فهد الكبيسي وصابر الرباعي ونجوى كرم، وعلي بن محمد.

ليلة صوت الأرض

يشارك في حفل ليلة تحت الأرض عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، والمقرر إحياؤها 1 فبراير، لتكريم الراحل طلال مداح.

وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن أكثر من 31 فنانًا وفنانة أعلنوا استعدادهم للمشاركة في الحفل، من بينهم محمد عبده وماجد المهندس وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وأحلام وأصالة ولطيفة وبلقيس.

ومن النجوم المشاركين في حفل صوت الأرض، عبدالله الرويشد، وليد توفيق، أحلام، نوال الكويتية، أصالة، بلقيس، أنغام، ونجوى كرم، هاني شاكر، راشد الماجد، عبدالمجيد عبدالله، محمد عبده، ماجد المهندس، نبيل شعيل، صابر الرباعي.

صوت الأرض

يذكر أن طلال مداح هو ملحن ومطرب من أبرز الفنانين بالمملكة وكان من أوائل الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة، فقد غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن. قدّم الكثير من الأعمال الموسيقية وعَمِلَ مع العديد من الملحّنين والشعراء والموسيقيين.

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