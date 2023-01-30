وصول نجوم الفن للرياض استعدادًا لحفل ليلة صوت الأرض

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بدأ نجوم الفن في الوطن العربي في التوافد للرياض، اليوم الاثنين، وذلك للمشاركة في ليلة صوت الأرض لتكريم الراحل طلال مداح.
جانب من وصول الفنان فهد الكبيسي إلى الرياض للمشاركة في #ليلة_صوت_الأرض 🎻🎵#تقويم_الرياض pic.twitter.com/nCIqL7ITHZقد يهمّك أيضاً
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) January 30, 2023
ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للترفيه بموقع “تويتر”، فيديوهات توثق وصول النجوم وأبرزهم فهد الكبيسي وصابر الرباعي ونجوى كرم، وعلي بن محمد.
الفنّان صابر الرباعي يصل إلى الرياض للمشاركة في #ليلة_صوت_الارض 🎵✨ #تقويم_الرياض pic.twitter.com/XVFVxjGGnP
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) January 30, 2023
يشارك في حفل ليلة تحت الأرض عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، والمقرر إحياؤها 1 فبراير، لتكريم الراحل طلال مداح.
وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن أكثر من 31 فنانًا وفنانة أعلنوا استعدادهم للمشاركة في الحفل، من بينهم محمد عبده وماجد المهندس وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وأحلام وأصالة ولطيفة وبلقيس.
ومن النجوم المشاركين في حفل صوت الأرض، عبدالله الرويشد، وليد توفيق، أحلام، نوال الكويتية، أصالة، بلقيس، أنغام، ونجوى كرم، هاني شاكر، راشد الماجد، عبدالمجيد عبدالله، محمد عبده، ماجد المهندس، نبيل شعيل، صابر الرباعي.
يذكر أن طلال مداح هو ملحن ومطرب من أبرز الفنانين بالمملكة وكان من أوائل الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة، فقد غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن. قدّم الكثير من الأعمال الموسيقية وعَمِلَ مع العديد من الملحّنين والشعراء والموسيقيين.