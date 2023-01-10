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تتجاوز قيمتها الاستثمارية 7 مليارات ريال

وضع حجر الأساس لمشاريع محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز

2023-01-10 الساعة 4:53
وضع حجر الأساس لمشاريع محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم الثلاثاء، وضع حجر الأساس لمشاريع عقد تطوير وتشغيل محطتي الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ المُسند للشركة السعودية العالمية للموانئ “SGP” بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال وفقًا لصيغة (BOT)، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري؛ ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله الزامل، وعدد من مسؤولي القطاع البحري واللوجستي.

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تمكين النمو

يأتي ذلك في إطار تحقيق “موانئ” استراتيجيتها لتمكين النمو الذي رسمته رؤية المملكة 2030، ومبادراتها لرفع كفاءة الموانئ وتطوير البنية التحتية؛ بهدف تطوير منظومة نقلٍ بحري مستدامةٍ ومزدهرة تدعم الطموحات الاجتماعية والاقتصادية، وترسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتتضمن المشاريع الجديدة تطوير الأعمال الخاصة بمحطتي الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ ومن بينها تطوير الأرصفة وبنيتها التحتية، والمرافق الخاصة بمحطة الحاويات الأولى، وكذلك التوسع في الأرصفة وتطوير ساحة الحاويات المصاحبة بمحطة الحاويات الثانية بهدف استيعاب ومناولة السفن العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة مُخصصة لتجربة المعدات والتقنيات الحديثة قبل التطبيق العملي “Sandbox” على مساحة 3 هيكتار باستخدام أحدث التقنيات؛ التي ستعزز الجاهزية المستقبلية والكفاءة التشغيلية للميناء.

محطات الحاويات

وتُسهم مشاريع عقد الإسناد بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 120% لتصل إلى 7.5 ملايين حاوية وتوفير أكثر من 4 آلاف وظيفة؛ بما يدعم جهود “موانئ” في تعزيز قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية ويرفع موثوقية سلاسل الإمداد، إضافة إلى تعزيز حركة الواردات والصادرات الوطنية، وكذلك رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.
وتعمل “موانئ” على جذب المزيد من الفرص الاستثمارية ضمن خطتها التطويرية بمباشرة أكثر من 160 مشروعًا خلال السنوات القادمة بميزانية تتجاوز 4 مليارات ريال منها 11 مشروعًا رائدًا تهدف إلى الارتقاء بمكانة الموانئ السعودية في مجال النقل والشحن البحري عالميًا.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ممثلاً بمشغل محطتي الحاويات الشركة السعودية العالمية للموانئ حقق إنجازًا لافتًا خلال عام 2022م بمناولة أكثر من مليوني حاوية قياسية كأعلى رقم في تاريخه خلال عام واحد؛ بما يعزز مكانته ويؤكد مدى قدرته التشغيلية واللوجستية لمناولة مختلف أنواع وأحجام الحاويات والبضائع.

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