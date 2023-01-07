وظائف أكاديمية شاغرة لدى جامعة الطائف

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أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بمسمى (أستاذ مساعد) بنظام العقود (دوام كامل)، ورغبة من الجامعة في شغل الوظائف للكفاءات الوطنية المؤهلة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الكلية:
– كلية العلوم الطبية التطبيقية.
التخصصات والشروط (PDF):
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– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد (الساعة الثامنة صباحاً) بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/24هـ الموافق 2023/01/17م.
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