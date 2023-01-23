وظائف إدارية بـ هيئة تنمية الصادرات السعودية

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس ؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: