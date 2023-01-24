Icon

6 علامات لقلة النوم تؤثر على الأداء الدراسي Icon ضبط عمالة مخالفة تجمع وتفرز النفايات في بقيق Icon جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد الاختبار على الوظائف الإدارية والفنية Icon إيداع 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني Icon المملكة بإنجازاتها لم تعد تعطي أولئك فرصة لالتقاط أنفاسهم Icon تقديم صرف دفعة فبراير للمستفيدين بـ حساب المواطن Icon الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة Icon وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon العدل تتيح إصدار تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة ناجز Icon توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى صباح الغد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
لحملة الشهادة الجامعية

وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

2023-01-24 الساعة 9:23
وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة الشهادة الجامعية، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي علاقات عامة:

قد يهمّك أيضاً
Img

سرقة 415 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة

Img

ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بارتفاع الطلب

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الإدارة العامة، إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين لحملة البكالوريوس العلاقات العامة أو في مجال ذات صلة ولحملة الماجستير (لا يُشترط خبرة).

2- أخصائي أول العلاقات العامة:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الإدارة العامة، إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة البكالوريوس ولحملة الماجستير خبرة سنتين في العلاقات العامة أو في مجال ذات صلة.

3- مدير شؤون الموظفين:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات لحملة البكالوريوس و 6 سنوات لحملة الماجستير في سياسات وإجراءات الموارد البشرية ولوائحها ونظام العمل السعودي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/01هـ الموافق 2023/01/23م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة مخيفة لاصطدام وتحطم طائرتَي هليكوبتر
غرائب

لحظة مخيفة لاصطدام وتحطم طائرتَي هليكوبتر

غرائب
داني ألفيش يواجه السجن 12 عامًا بسبب...
الرياضة

داني ألفيش يواجه السجن 12 عامًا بسبب...

الرياضة
مناطق متوقع أن تشهد أعلى معدلات هطول...
السعودية اليوم

مناطق متوقع أن تشهد أعلى معدلات هطول...

السعودية اليوم
دول أوروبية تستدعي سفراء إيران
حصاد اليوم

دول أوروبية تستدعي سفراء إيران

حصاد اليوم
الصين ترد على إجراءات الدول ضد مسافريها
حصاد اليوم

الصين ترد على إجراءات الدول ضد مسافريها

حصاد اليوم
غرفة الخرج تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى
حصاد اليوم

غرفة الخرج تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى

حصاد اليوم
رئيس الشورى يبدأ زيارته الرسمية لجمهورية تركيا...
السعودية اليوم

رئيس الشورى يبدأ زيارته الرسمية لجمهورية تركيا...

السعودية اليوم
مدفيديف: انتخاب ماسك رئيسًا لأمريكا في 2023
العالم

مدفيديف: انتخاب ماسك رئيسًا لأمريكا في 2023

العالم