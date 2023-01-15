وظائف إدارية بهيئة تنظيم المياه والكهرباء

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

1- مُحلل ثاني الوثائق والمحفوظات (الرياض):

– درجة الدبلوم لا يقل عن جيد في إدارة الوثائق والمحفوظات أو علوم المكتبات.

– خبرة بما لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوثائق والمحفوظات.

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

2- مُشرف الوثائق والمحفوظات (الرياض):

– درجة البكالوريوس لا يقل عن جيد في إدارة الأعمال أو علوم المكتبات والمعلومات أو ما يعادلها كحد أدنى.

– خبرة إشرافية بما لا تقل عن 10 سنوات في مجال الوثائق والمحفوظات.

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/06/29هـ الموافق 2023/01/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا