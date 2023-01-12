وظائف إدارية شاغرة بشركة السودة للتطوير

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمكتب الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي اكتساب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول التسويق: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)