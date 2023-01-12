وظائف إدارية شاغرة بشركة السودة للتطوير

وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية في 4 مدن ضبط 1882 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد الأمامي وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي اكتمال نجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي بشكل نهائي 4 تحديثات جديدة تنتظر مستخدمي واتساب وظائف شاغرة لدى NOMAC في 4 مدن تعادل السعودية وعمان إيجابيًا بالشوط الأول فهد بن منصور: إنشاء بيت التقنية السعودي الباكستاني في الرياض فيفا يكشف عن شعار كأس العالم للأندية 2022
أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمكتب الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي اكتساب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير أول التسويق: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)