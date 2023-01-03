Icon

المملكة تدين الممارسات الاستفزازية لمسؤول إسرائيلي اقتحم باحات الأقصى Icon عروس الشمال حائل تتزين بالمطر والضباب Icon الإندبندنت: طالبان تشن حربًا ضد المرأة الأفغانية Icon استمرار الدراسة عن بُعد في مدارس المهد غدًا Icon الهلال الأحمر يباشر 39756 حالة بمنطقة مكة المكرمة Icon وظائف إدارية شاغرة بشركة المراعي Icon تعليم الدوادمي: استمرار الدراسة المسائية اليوم عن بُعد Icon الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف للعمل في الرياض Icon سدايا تعلن عن وظائف في عدة تخصصات Icon تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 32 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة المراعي

2023-01-03 الساعة 2:14
وظائف إدارية شاغرة بشركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
Img

إغلاق 4 أنفاق في مكة المكرمة لارتفاع منسوب المياه

Img

إغلاق سوق تجاري بالطائف بسبب حفريات خطيرة

– مشرف مبيعات: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، المالية، التجارة، اللغة الإنجليزية، الإدارة، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير مشتريات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المشتريات، التوريد، إدارة المواد).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عاصفة شتوية الأسوأ في التاريخ الأمريكي
العالم

عاصفة شتوية الأسوأ في التاريخ الأمريكي

العالم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات قيمتها 3.4...
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات قيمتها 3.4...

السوق
تغريم مخالف لنظام السوق المالية 720 ألف...
السعودية اليوم

تغريم مخالف لنظام السوق المالية 720 ألف...

السعودية اليوم
5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية
السعودية اليوم

5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية

السعودية اليوم
سفارة المملكة لدى كندا تغلق أبوابها لمدة...
السعودية اليوم

سفارة المملكة لدى كندا تغلق أبوابها لمدة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
وظائف

وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

وظائف
ماسك يحضر نهائي كأس العالم ويسخر من...
حصاد اليوم

ماسك يحضر نهائي كأس العالم ويسخر من...

حصاد اليوم
الانضباط الوظيفي أبرز توجيهات مدير تعليم الجوف
آخر الاخبار

الانضباط الوظيفي أبرز توجيهات مدير تعليم الجوف

آخر الاخبار