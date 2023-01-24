وظائف إدارية شاغرة بـ الصندوق السعودي للتنمية

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أعلن الصندوق السعودي للتنمية بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة الشهادة الجامعية، تحت مسمى مُحلل استمرارية الأعمال.
1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المخاطر) أو ما يعادلها.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- اللغة الإنجليزية – مهارات التواصل.
1- المعرفة الأساسية لأساليب ومنهجيات بناء خطط استمرارية الأعمال.
2- فهم وتحديد أنواع المهام أو الأعمال ذات الحساسية العالية.
3- المساهمة في تصميم أو تطوير أو اقتراح إجراءات أو عمليات بناء خطط استمرارية الأعمال.
4- متابعة تنفيذ خطط استمرارية الأعمال.
وأضاف أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/11هـ الموافق 2023/02/02م، من خلال الرابط