وظائف إدارية شاغرة في السعودية للتموين

كريستيانو رونالدو خارج التشكيل المثالي للجولة الـ14 فوضى في مطار هيثرو بعد إلغاء 100 رحلة بسبب الضباب الاتحاد يحلم بحصد كأس السوبر السعودي للمرة الأولى وزير العدل: الوثيقة العقارية لها الحجية المطلقة إيفرتون يرفض عرض النصر لضم بيجوفيتش مواطنان في قبضة الأمن لنقلهما 11 مُخالفة لنظام الحدود توقعات بعاصفة شتوية طويلة التأثير الأسبوع المقبل وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن لافروف: أمريكا تعدت الخطوط الحمراء والحرب مع الغرب أصبحت واقعًا ابن عياف: إنشاء محطات مترو الرياض في مناطق كثيفة بالسكان
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير التجارة الإلكترونية.
– أخصائي فئات المشتريات.
– مساعد مدير عمليات التميز/ التحسين.
وأوضحت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)