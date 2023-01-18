الرئيس البرازيلي السابق في محل بقالة بفلوريدا مصرع وإصابة 13 في حريق بدار رعاية بألمانيا مخاطر الهجمات السيبرانية على القطاع المالي وظائف إدارية شاغرة في النهدي الطبية أضخم طائرة تحطم الرقم القياسي في التحليق ليفربول يُقصي وولفرهامبتون من كأس إنجلترا نجوم فريق موسم الرياض يتدربون استعدادًا لمواجهة سان جيرمان موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء 17 يناير نتائج مبشرة لفاعلية عسل السدر ضد الخلايا السرطانية والبكتيريا حقيقة صورة الفندق المعلق على صخرة بإيطاليا
أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول عقود الشراء.
– محلل تخطيط البضائع.
– مشرف ضمان الجودة.
– محلل مالي.
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يناير 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)