وظائف إدارية شاغرة في بوبا للتأمين

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– موظف خدمة العملاء/ تمهير (عدد 4 وظائف).
– موظف الشكاوى التنظيمية/ تمهير (عدد وظيفتين).
– موظف مركز الاتصال/ تمهير (عدد وظيفتين).
– موظف رعاية مواقع التواصل الاجتماعي/ تمهير.
– مدير مركز البيانات.
وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)