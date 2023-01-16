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وظائف إدارية شاغرة في شركة الفلك

2023-01-16 الساعة 6:50
وظائف إدارية شاغرة في شركة الفلك
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف شركة الفلك

وأبرزت شركة الفلك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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وظائف لدى نادي الرياض السعودي في عدة مجالات

– مدير برنامج أول/ وسائل الإعلام والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير مشروع أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، العلاقات العامة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفلك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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