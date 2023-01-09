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وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار

2023-01-09 الساعة 7:21
وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمكتب الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول التطوير المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مدير التدريب: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– أخصائي التطوير المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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