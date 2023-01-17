وظائف إدارية شاغرة في شركة غازكو

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة غازكو

وبيّنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة.

– مدير إدارة عمليات الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق17 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)