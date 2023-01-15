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وظائف إدارية شاغرة في صدارة للكيميائيات

2023-01-15 الساعة 3:23
وظائف إدارية شاغرة في صدارة للكيميائيات
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف صدارة للكيميائيات

وأبرزت شركة صدارة للكيميائيات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مستشار قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

– مشرف عمليات السكك الحديدية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الأعمال، أو إدارة سلسلة التوريد).

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة للكيميائيات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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