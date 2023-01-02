وظائف إدارية شاغرة في مطارات جدة

جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق
أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة مطارات جدة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي الحوكمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مستشار قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.
وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 16 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)