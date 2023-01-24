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وظائف إدارية شاغرة في نيوم الاجتماعية

2023-01-24 الساعة 4:42
وظائف إدارية شاغرة في نيوم الاجتماعية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت نيوم الاجتماعية “شركاء نيوم”، عبر الموقع الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في مشروع مدينة نيوم.

تفاصيل وظائف نيوم الاجتماعية

وأبرزت إدارة نيوم الاجتماعية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مسؤول إدارة المرافق: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مشرف التشغيل والصيانة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة نيوم الاجتماعية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2023م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 26 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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