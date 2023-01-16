وظائف إدارية شاغرة في هيئة المقاولين

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المقاولين

وأبرزت الهيئة السعودية للمقاولين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– قائد فريق العقود/ المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، الخدمات اللوجستية)، أو ما يعادلها.

– مدير خدمات المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– قائد فريق المعارض والمؤتمرات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، العلاقات العامة)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للمقاولين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)