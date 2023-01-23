روشن توقع اتفاقية تعاون لتعزيز التدريب المهني والتعليم والتنمية الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 3 مليارات ريال وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو روان للحفر المرور يحذر: تجنبوا التوقف أو السير ببطء في الطرق العامة كريستيانو رونالدو خارج التشكيل المثالي للجولة الـ14 فوضى في مطار هيثرو بعد إلغاء 100 رحلة بسبب الضباب الاتحاد يحلم بحصد كأس السوبر السعودي للمرة الأولى وزير العدل: الوثيقة العقارية لها الحجية المطلقة إيفرتون يرفض عرض النصر لضم بيجوفيتش مواطنان في قبضة الأمن لنقلهما 11 مُخالفة لنظام الحدود
أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الدمام، والخبر.
وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي المطالبات الطبية وعلاقات العمل (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة الموارد البشرية).
– مساعد/ الضرائب (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)