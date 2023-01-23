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وظائف إدارية شاغرة لدى العليان القابضة

2023-01-23 الساعة 2:56
وظائف إدارية شاغرة لدى العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل وظيفي أول.

– محلل تقني أول.

– ممثل مبيعات/ الطاقة المتجددة.

– مسؤول الفعاليات التنظيمية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023م.

وأفادت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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