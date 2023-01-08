وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي الطبية

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير تخطيط البضائع.
– مشرف ضمان الجودة.
– مدير فئات العناية بالفم والرجال.
– مساعد مدير متجر العلامة الخاصة.
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)