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وظائف إدارية شاغرة لدى بنك جي بي مورغان

2023-01-14 الساعة 5:20
وظائف إدارية شاغرة لدى بنك جي بي مورغان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن بنك جي بي مورغان (J.P. Morgan ) للاستشارات والمعاملات المالية عبر موقعه  الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية شاغرة وفق الوصف الوظيفي التالي.

المسمى الوظيفي 

البنك التجاري الدولي – مساعد بيانات العميل
المؤهلات والخبرة
– معرفة عملية بإجراءات ومعايير اعرف عميلك / الامتثال / مكافحة غسل الأموال
– العناية الواجبة واسعة النطاق للعملاء
– القدرة على إظهار مهارات اتصال شفهية وكتابية قوية
– مهارات الفهم الفائقة والاهتمام بالتفاصيل أمر بالغ الأهمية
– عضو نشط وداعم للفريق
– القدرة على التحليل الفعال وحل المشكلات
محلل دعم التطبيقات والعمليات التقنية
المؤهلات والخبرة
  • خريج جامعي في المجالات ذات الصلة (يفضل أن يكون ذلك في علوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر).
  • خبرة تقنية من 3-5 سنوات في صناعة الخدمات المالية – تحليل الأعمال / دعم التطبيق / إدارة المشاريع للأنظمة المتوسطة أو الكبيرة

رابط التقديم والاستعلام

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