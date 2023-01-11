الصين تهدد تايوان مجددًا وتعدها بتحطيم مؤامرة الاستقلال وظائف إدارية شاغرة لدى شركة تنفيذ السعودية تبشر ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني 5 آلاف ريال عقوبة تجاوز محطة وزن الشاحنات الاتحاد السعودي يكشف تفاصيل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم 13 وظيفة شاغرة بفروع البنك السعودي الفرنسي 4 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن اتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة معادن من باريس إلى أمستردام المطارات الدولية تتأثر بالعطل الأمريكي بعد ضربة الدولار.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يقفز
أعلنت شركة تنفيذ، إحدى شركات مصرف الراجحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة تنفيذ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– وكيل مبيعات العقارات.
– وكيل مبيعات السيارات.
– وكيل عقود القروض.
وأوضحت شركة تنفيذ، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2023م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)