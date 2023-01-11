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وظائف إدارية شاغرة لدى شركة تنفيذ

2023-01-11 الساعة 5:52
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة تنفيذ
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة تنفيذ، إحدى شركات مصرف الراجحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تنفيذ

وأبرزت شركة تنفيذ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– وكيل مبيعات العقارات.

– وكيل مبيعات السيارات.

– وكيل عقود القروض.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تنفيذ، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2023م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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