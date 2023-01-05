وظائف إدارية شاغرة لدى شركة طاقة

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أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة” المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والدمام.
وأوضحت شركة طاقة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– محاسب أول الضريبة (الظهران): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).
– مدير الحسابات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، ويفضل شهادة الماجستير
ولفتت شركة طاقة، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)