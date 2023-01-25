وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– منسق ارتباط الموظفين والسفر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (السفر والسياحة، أو الإدارة).
– مدير التوزيع الإلكتروني: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)