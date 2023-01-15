وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده

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أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير التدقيق الداخلي الإقليمي (الرياض): شهادة أو البكالوريوس الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.
– مدير الأصول الثابتة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)