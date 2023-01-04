وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل من سيول عارمة بالمدينة سدافكو تعلن توزيع 96 مليون ريال أرباحًا للنصف الأول وظائف لدى شركة معادن في عدة مدن حساب المواطن: 4 خطوات لرفع عقد الإيجار الإلكتروني الموحد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول وثلوج في 10 مناطق توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في عدد من المناطق تعليم الرياض: الدراسة عن بعد غدًا رونالدو ناطقًا باللغة العربية: أنا عالمي
أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة تخصصات، بمقر الصندوق بمدينة الرياض – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
1- أخصائي متقدم إدارة التغيير
المؤهلات والخبرات:
المهام الوظيفية:
2- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي.
المهام الوظيفية:
3- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي.
المهام الوظيفية:
– للتقديم على وظائف الصندوق السعودي للتنمية، تُرسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي (مع إضافة اسم الوظيفة المقدم عليها في العنوان): ([email protected]).