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للعمل بمقر الصندوق في الرياض

وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات

2023-01-04 الساعة 11:10
وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة تخصصات، بمقر الصندوق بمدينة الرياض – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

 1- أخصائي متقدم إدارة التغيير 

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المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس في إدارة الأعمال – إدارة المشاريع  أو ما يعادلها
  • سنوات الخبرة 5 سنوات

المهام الوظيفية:

  • القدرة على تحليل التقليل من الأثر الناجم عن التغييرات التي يتطلبها تنفيذ الإستراتيجية
  • المساعدة على إدارة التغيير بنجاح
  • تطبيق منهجيات إدارة التغيير

2-  أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي.

المهام الوظيفية:

  • القدرة على تصميم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.
  • عمل تقارير الأداء.
  • القدرة على قياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية.

المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
  • الخبرات المهنية : إدارة البيانات  – بطاقات الأداء المتوازن – مؤشرات الأداء.
  • الجدارات الفنية : التدقيق الاستراتيجي – الإلمام بعمل الصندوق.
  • الجدارات السلوكية : العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.
  • إجادة اللغة الإنجليزية
  • إجادة استخدام  مايكروسوفت اوفيس.

3- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي.

المهام الوظيفية:

  • القدرة على متابعة تقدم العمل في تنفيذ الاستراتيجية من خلال الحوكمة المعتمدة.
  • معالجة العوائق من خلال الأدوات النظامية.
  • القدرة على تهيئة الصندوق للحصول على شهادات التميز المؤسسي.

المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.
  • خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
  • الخبرات المهنية : حوكمة وإدارة الاستراتيجية – إدارة المشاريع – التميز المؤسسي.
  • الجدارات الفنية : التدقيق الاستراتيجي – التحليل الاستراتيجي.
  • الجدارات السلوكية : العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.
  • إجادة اللغة الإنجليزية
  • إجادة استخدام  مايكروسوفت أوفيس.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظائف الصندوق السعودي للتنمية، تُرسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي (مع إضافة اسم الوظيفة المقدم عليها في العنوان): ([email protected]).

 

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