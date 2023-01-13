وظائف إدارية وفنية شاغرة بمجموعة الراشد

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.
وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق موارد بشرية.
– منسق وسائل التواصل الاجتماعي.
– ممثل تسويق عبر الهاتف.
– منسق العمليات.
– فني سيارات (عدد 6 وظائف).
– سكرتير مكتب (عدد وظيفتين).
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)