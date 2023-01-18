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وظائف إدارية وفنية شاغرة في العليان القابضة

2023-01-18 الساعة 3:59
وظائف إدارية وفنية شاغرة في العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– محلل وظيفي أول (عدد وظيفتين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– فني أول/ الصيانة (جدة): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الإلكترونيات، أو الهندسة الكهربائية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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