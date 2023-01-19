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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن Icon السديس: إنشاء قطاع للاهتمام بالمتقاعدين ولجنة للاستفادة من خبراتهم Icon السيسي يطمئن المصريين: ليس لدينا أزمة دولار Icon مارتينيز يناقش مع رونالدو مستقبله الدولي Icon رجل استدان لشراء أرض وأنقذ رجلاً من السجن فحدث ما لا يتوقعه! Icon بيع تمثال لطائر تويتر الشهير بـ100 ألف دولار Icon كيم كارداشيان تشتري قلادة ارتدتها الأميرة ديانا Icon الإطاحة بمواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومخدرات Icon وفاة مشجع عراقي بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25 Icon الزكاة: 31 يناير آخر موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة Icon

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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن

2023-01-19 الساعة 6:56
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول/ الحوكمة (الرياض).

– أخصائي أول/ تكنولوجيا (الرياض).

– أخصائي رئيسي/ الصحة والسلامة والبيئة (رأس الخير).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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