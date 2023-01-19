وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن السديس: إنشاء قطاع للاهتمام بالمتقاعدين ولجنة للاستفادة من خبراتهم السيسي يطمئن المصريين: ليس لدينا أزمة دولار مارتينيز يناقش مع رونالدو مستقبله الدولي رجل استدان لشراء أرض وأنقذ رجلاً من السجن فحدث ما لا يتوقعه! بيع تمثال لطائر تويتر الشهير بـ100 ألف دولار كيم كارداشيان تشتري قلادة ارتدتها الأميرة ديانا الإطاحة بمواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومخدرات وفاة مشجع عراقي بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25 الزكاة: 31 يناير آخر موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول/ الحوكمة (الرياض).
– أخصائي أول/ تكنولوجيا (الرياض).
– أخصائي رئيسي/ الصحة والسلامة والبيئة (رأس الخير).
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)