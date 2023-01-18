وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف

أفضل الأوقات للنشر على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة العمل الحر لا تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي المطور ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الحزم موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 18 يناير الأمن الغذائي: هدف مهم لـ الإنذار المبكر والنظام في مراحله الأخيرة لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور التلاميذ لمدرستهم السجن 40 عامًا لأم قتلت طفلها الفرق بين نظام الوساطة الجديد والمكاتب العقارية تنبيه من رياح وأتربة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام الأهلي: عجب عجاب
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مراجع داخلي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها.
– مهندس ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)