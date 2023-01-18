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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف

2023-01-18 الساعة 11:59
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف ياسرف

وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مراجع داخلي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها.

– مهندس ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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