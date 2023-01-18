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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بفروع المراعي

2023-01-18 الساعة 4:31
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بفروع المراعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والخرج.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني محاسبة/ المبيعات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– قائد الفريق الصناعي/ المخبز (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المخابز، تكنولوجيا الأغذية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير هندسة التصنيع/ الإنتاج (الخرج): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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