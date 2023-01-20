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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة سيركو

2023-01-20 الساعة 6:38
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة سيركو
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سيركو

وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير الاستدامة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مستشار إدارة الأصول والمرافق: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– خبير إدارة المالية والمخاطر: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس إدارة الفضاء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الفضاء، أو الفضاء).

– رئيس التصميم: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التصميم، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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