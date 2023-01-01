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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

2023-01-01 الساعة 10:33
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سعود الطبية

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي مشتريات/ إدارة الإمداد.

– محاسب/ إدارة الإمداد.

– أخصائي تخطيط إمداد.

– مهندس تخطيط أجهزة طبية.

– مهندس نظم معلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 8 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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