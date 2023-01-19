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وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار

2023-01-19 الساعة 5:46
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مطور أنظمة تنفيذ التصنيع.

– أخصائي موارد بشرية.

– مستشار تقني/ مطور جافا.

– منسق خدمات العملاء

– مهندس أول تطوير.

– مهندس/ الهندسة الكهربائية والميكانيكية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 19 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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