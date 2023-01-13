وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سيمينس

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أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة سيمينس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تطوير أعمال خدمة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– مدير منتجات التشخيص المخبري: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مهندس مؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو الهندسة).
وأوضحت شركة سيمينس، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)