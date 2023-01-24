وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سيمينس

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أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.
وأبرزت شركة سيمينس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع التدريب والتطوير (الرياض).
– مسؤول التدريب (الرياض).
– مدير قسم كهرباء السكك الحديدية (الرياض).
– مدير المبيعات والتسويق (الخبر).
– مسؤول تجاري (الخبر).
وأوضحت شركة سيمينس، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)