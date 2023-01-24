Icon

جماهير الأهلي المصري تساند كهربا Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الفنار Icon لوكا مودريتش يرفض التجديد لـ ريال مدريد Icon مجلس الوزراء : تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة عام Icon رسائل السعودية من دافوس إلى العالم Icon 23 وظيفة صحية شاغرة لدى رعاية الطبية Icon معهد الصناعات الغذائية بالخرج يتيح التقديم على برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف Icon الصندوق العقاري : توفير التمويل لـ684 ألف أسرة بقيمة 674 مليار ريال Icon رد فعل امرأة سقطت طفلتها في فتحة صرف Icon إنجاز خرافي لـ كيليان مبابي بعد خماسيته في بايس دي كاسل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سيمينس

2023-01-24 الساعة 3:16
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سيمينس
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف سيمينس

وأبرزت شركة سيمينس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
Img

الهلال يسعى لمواصلة صحوته

Img

ضبط امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف للذوق العام

– مدير مشروع التدريب والتطوير (الرياض).

– مسؤول التدريب (الرياض).

– مدير قسم كهرباء السكك الحديدية (الرياض).

– مدير المبيعات والتسويق (الخبر).

– مسؤول تجاري (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سيمينس، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!
السعودية اليوم

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!

السعودية اليوم
موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير
السعودية اليوم

موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير

السعودية اليوم
بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...
تقارير

بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...

تقارير
توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...

السعودية اليوم
نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...
السعودية اليوم

نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...

السعودية اليوم
سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
العالم

سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين

العالم
مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...
السعودية اليوم

مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...

السعودية اليوم
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة