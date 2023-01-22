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وظائف إدارية وهندسية لدى التصنيع الوطنية

2023-01-22 الساعة 5:20
وظائف إدارية وهندسية لدى التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي ذكاء الأعمال (الجبيل).

– مهندس تقدير التكلفة (الجبيل).

– مشرف السلامة (جازان).

– مهندس أول سلامة العمليات (جازان).

– مهندس مشروع/ كهربائي (الجبيل).

– مهندس العمليات الفنية/ الاستدامة (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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