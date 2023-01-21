وظائف إدارية وهندسية وفنية بشركة نيوم

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أعلنت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية لدى شركائها في (نيوم، تبوك، الرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– سكرتير.
– مساعد إداري.
– مهندس سلامة.
– أمين مستودع.
– مهندس أمن الأنظمة.
– سائق.
– مهندس مدني.
– دعم فني لتقنية المعلومات.
– موظف إداري.
– مهندس مشروع.
– مهندس سلامة.
– مهندس مدني أول.
– نيوم، تبوك، الرياض.
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