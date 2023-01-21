وظائف إدارية وهندسية وفنية بشركة نيوم

أعلنت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية لدى شركائها في (نيوم، تبوك، الرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.