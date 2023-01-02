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وظائف بالمركز الوطني للأرصاد بعدة تخصصات

2023-01-02 الساعة 12:52
وظائف بالمركز الوطني للأرصاد بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عبر موقعه ب (لينكد ان) للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

خبير NWP
  • درجة الدكتوراه في التعليم (أو ما يعادلها) في علوم الغلاف الجوي أو الرياضيات أو العلوم الفيزيائية. أظهر التميز البحثي والخبرة في الرمال والغبار ونمذجة الأرصاد الجوية مع سجل نشر مثبت واستشهادات في المجلات البحثية الرئيسية المحكمة.
  • خبرة في نمذجة أبحاث الطقس والتنبؤ (WRF-CHEM) (لا تقل عن 5 سنوات).
  • ثبت قدرته على قيادة فريق من العلماء الخبراء ، بما في ذلك الخبرة في إدارة الموظفين والإشراف
  • خبرة في التطوير التعاوني لأنظمة نمذجة الطقس / المناخ مثل نموذج أبحاث الطقس والتنبؤ (WRF) ، ICLAMS ، إلخ. المعرفة بتطوير نظام NWP التشغيلي عالي الدقة.
  • خبير في تأثيرات الغبار و / أو العواصف الرملية والتكيف / المخاطر المتعلقة بالطقس.
  • معرفة جيدة بشبكات الاتصالات والبيانات والبرمجة وإدارة نظام التشغيل UNIX أو / وغيرها.
  • معرفة جيدة بأنظمة معالجة بيانات الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس والحصول على البيانات.
  • على دراية بالمنشورات الدولية حول القضايا المتعلقة بالغبار و / أو العواصف الرملية.
  • خبرة في العمل في إدارة البيانات وتحليلها.
  • خبرة العمل في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل.
  • مهارات العمل الجماعي والاتصال.
  • معرفة الدراسات البيئية / الأرصاد الجوية

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة عبر موقع (لينكد ان) للتوظيف،  على الرابط التالي:

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