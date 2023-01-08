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للعمل بمجال الموارد البشرية

وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

2023-01-08 الساعة 2:14
وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح وظائف شاغرة للعمل بمجال الموارد البشرية – وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي موارد بشرية.
وصف الوظيفة:
  • المساعدة في إكمال إجراءات التوظيف وعمليات الموارد البشرية.
  • إعداد الخطابات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.
  • تجميع وتحديث سجلات الموظفين (نسخ ورقية وإلكترونية).
  • إعداد التقارير المتعلقة بأنشطة الموظفين.
  • تنسيق مشاريع الموارد البشرية (اجتماعات، تدريب، استطلاعات، إلخ) وتسجيل محاضر.
  • التعامل مع طلبات الموظفين فيما يتعلق بقضايا الموارد البشرية والقواعد واللوائح.
  • المساعدة في إعداد كشوف المرتبات.

المهارات:

  • إتقان مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين.
  • اللباقة وحسن المظهر.
  • التنظيم، ومهارات إدارة الوقت.
  • خبرة كمساعد موارد بشرية أو مساعد إداري / منصب إداري ذي صلة.
  • مهارات الكتابة السريعة على الكمبيوتر والتعامل مع برامج (MS Office).
  • تجربة عملية مع نظام معلومات الموارد البشرية أو نظام إدارة الموارد البشرية.
  • المعرفة الأساسية بقانون العمل والقوانين المنظمة للعمل.

المؤهلات العلمية:

  • – درجة البكالوريوس في الإدارة أو أي مجال ذي صلة.
  • – لا يشترط الخبرة المسبقة.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مركز الالتزام البيئي عبر موقعه الرسمي: (اضغط هنا).

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