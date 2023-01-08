وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح وظائف شاغرة للعمل بمجال الموارد البشرية – وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:

المسمى الوظيفي: – أخصائي موارد بشرية.