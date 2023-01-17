وظائف بالهيئة السعودية للمقاولين

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مُتعددة في عدة مجالات وظيفية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.