وظائف بالهيئة السعودية للمقاولين

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أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مُتعددة في عدة مجالات وظيفية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
1- مدير شؤون خدمات المعلومات.
2- قائد فريق العقود.
3- قائد فريق المعارض والمؤتمرات.
4- مسؤول أو الشؤون الأكاديمية.
5- مسؤول تطوير الخدمات.
6- مدير شؤون المالية والمحاسبة.
7- مسؤول معايير العمل.
– علوم الحاسب.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– المالية.
– المحاسبة.
– الموارد البشرية.
– نظم المعلومات.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– الخدمات اللوجستية.
– الهندسة.
– أو ما يعادلها.
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