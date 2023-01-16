وظائف بشركة أرامكو روان للحفر بعدة تخصصات

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر (ARO Drilling) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 13 وظيفة إدارية وتقنية وفنية لحملة الثانوية فأعلى بالمنطقة الشرقية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي إدارة الصيانة بالحاسب الآلي.
2- مُحلل دعم سلاسل الإمداد (وظيفتان).
3- منسق التدريب والسلامة.
4- مساعد استقطاب المواهب الوظيفية.
5- مدير البنية التحتية.
6- عامل الحفر.
7- مساعد إدارة الموارد البشرية.
8- أخصائي أول إدارة الموارد البشرية.
9- مساعد عامل الحفر.
10- مدير التدقيق الداخلي.
11- محلل أول الحوكمة وإدارة المخاطر.
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
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